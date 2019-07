Una nuova pompa volumetrica donata all’Unità Operativa di Anestesia dell’Ospedale Santa Maria

Una pompa volumetrica di ultima generazione, che contribuirà a rinnovare la dotazione dell’Unità Operativa di Anestesia dell’Ospedale “Santa Maria” di Borgo Val di Taro e a potenziare quindi le attività del comparto operatorio. Questa importante donazione è stata resa possibile grazie alla generosità dei volontari della Parrocchia San Rocco, nella piccola frazione borgotarese di Caffaraccia, che attraverso questo gesto hanno voluto ricordare l’amico Massimo Platoni. L’apparecchiatura donata, una pompa modello “Alaris” del valore di quasi novecento euro, è uno strumento con caratteristiche funzionali avanzate, adatto all’uso in terapia intensiva e infusione generale. E’ indicata per l’infusione di soluzioni terapeutiche di analgesici, antimicrobici, emoderivati, farmaci chemioterapici ed integratori alimentari, risultando indispensabile in alcune possibili fasi critiche del percorso chirurgico dei pazienti.

L’Unità Operativa di Anestesia, attualmente diretta da Luca Cantadori, è composta da tre medici anestesisti, quindici infermieri e due operatori tecnici, e svolge la propria attività in collaborazione con l’Unità Operativa di Anestesia, Rianimazione e Ossigenoterapia iperbarica dell’Ospedale di Vaio (Fidenza). Oltre alle visite preoperatorie con valutazione del rischio anestesiologico, alla somministrazione di anestesia e controllo dei parametri vitali del paziente in sala operatoria e del dolore post-operatorio, l’Unità operativa garantisce l’assistenza dei pazienti nei trasporti urgenti verso altre strutture e dei pazienti critici all’interno dell’Ospedale, pratica la sedazione per procedimenti diagnostici ed operativi e l’applicazione di cateteri venosi centrali in pazienti oncologici. In ambito territoriale, i professionisti dell’U.O. sono presenti con l’ambulatorio di Terapia Antalgica, fornendo anche consulenze e terapia domiciliare, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale.