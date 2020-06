UniCredit dona 20 macchine respiratorie: beneficiari anche l'Ausl e l'Azienda Ospedaliera di Parma

UniCredit continua con il proprio impegno a supporto dell’Italia nella gestione dell'emergenza legata alla diffusione epidemiologica del virus COVID-19. La banca ha donato 20 ventilatori (macchine respiratorie invasive) a 4 strutture sanitarie della Regione Emilia Romagna da utilizzare nei reparti di terapia intensiva. Nello specifico i ventilatori andranno alle aziende Ausl di Piacenza, Parma e Ferrara e all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

"Il nostro Gruppo – ha commentato Remo Taricani, Co-Ceo Commercial Banking Italy di UniCredit - si è attivato sin dal primo giorno di questa emergenza per essere di supporto alle comunità, ai territori e alle economie in cui siamo presenti. Abbiamo lavorato con grande impegno per portare a termine questa iniziativa a favore della Regione Emilia Romagna e ci auguriamo che il nostro contributo possa essere

un valido supporto a strutture sanitarie del territorio che hanno svolto e svolgono un ruolo fondamentale nell’affrontare la pandemia".