Università: a Giurisprudenza convegno internazionale di Diritto del Lavoro

Venerdì 20 (dalle 9 alle 19.30) e sabato 21 settembre (dalle 9 alle 13.30), nell’Aula B del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali dell’Università di Parma (Sede Centrale, via Università 12), si terrà il convegno internazionale di Diritto del Lavoro Labour Law and Forms of Manifestation of Religious Convictions.

Il seminario, organizzato dalla Cattedra di Diritto del Lavoro dell’Ateneo diretta dal prof. Enrico Gragnoli, vedrà come relatori il prof. Antonio Ojeda Avilès della International University of Andalucia, il prof. Josè Antonio Fernandez Avilès della Universidad de Granada, la prof.ssa Valeria Filì dell’Università di Udine, il prof. Alberto Pizzoferrato dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, il prof. Cristophe Vigneau della Université Paris 1, Pantheon – Sorbonne, il prof. Enrico Gragnoli dell’Università di Parma, il prof. Antonello Olivieri dell’Università di Foggia, la dott.ssa Elizabeta Kitanovic della Conference of European Churches e don Luciano Genovesi, Cancelliere vescovile e vicario giudiziale della Diocesi di Parma.

Nel corso delle due giornate saranno inoltre presentati i paper selezionati dai Membri del Comitato scientifico nell’ambito della Call for papers annessa al Convegno.

L’evento è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Parma, ai fini della formazione continua, per 12 crediti formativi.