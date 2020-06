Università: convegno online in ricordo del professor Erio Castagnoli

Si svolgerà in forma telematica, a partire da giovedì 2 luglio, la seconda edizione del convegno “T.D.Tributo al Duca-Teoria delle Decisioni”, in ricordo del prof. Erio Castagnoli, per molti anni docente dell’Università di Parma.

Il seminario nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Ateneo e il Dipartimento di Scienze delle Decisioni dell’Università Bocconi di Milano, che ha ospitato la prima edizione. I video inviati dai relatori saranno visibili da questa pagina web, nella sezione dedicata agli interventi, a partire da giovedì 2 luglio dove rimarranno consultabili anche nei giorni seguenti.

Dopo i saluti introduttivi di Paola Modesti (Università di Parma), sono previste le relazioni di Marina Di Giacinto (Università di Cassino), Gianluca Fusai, (Università del Piemonte Orientale), Lorenzo Garlappi (University of British Columbia), Enrico Diecidue (Insead), Daniela Puzzello (Università dell’Indiana) e Marciano Siniscalchi (Northwestern University).