Università: il 20 settembre si chiudono le immatricolazioni per le lauree triennali

Chiudono il 20 settembre le immatricolazioni ai corsi di laurea triennali e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università di Parma.

Per accedere alla procedura di immatricolazione, da effettuare esclusivamente on line, dall’home page del sito web di Ateneo www.unipr.it occorre cliccare sul banner “Iscrizioni a.a. 2010-2020” www.unipr.it/iscrizioni e seguire le istruzioni.

Tutte le informazioni relative ai corsi dell’Ateneo a cui immatricolarsi sono visibili sul sito Ilmondochetiaspetta.unipr.it

CORSI TRIENNALI E MAGISTRALI A CICLO UNICO CHE “CHIUDONO” IL 20 SETTEMBRE

- Corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico a libero accesso

· Beni artistici e dello spettacolo

· Civiltà e lingue straniere moderne

· Comunicazione e media contemporanei per le industrie creative

· Economia e management

· Fisica

· Giurisprudenza

· Informatica

· Ingegneria civile e ambientale

· Ingegneria dei sistemi informativi

· Ingegneria gestionale

· Ingegneria informatica, elettronica e delle telecomunicazioni

· Ingegneria meccanica

· Lettere

· Matematica

· Scienze dell’educazione e dei processi formativi

· Scienze della natura e dell’ambiente

· Scienze gastronomiche

· Scienze geologiche

· Scienze politiche e delle relazioni internazionali

· Servizio sociale

· Sistema alimentare: sostenibilità, management e tecnologie

· Studi filosofici

L’Ateneo precisa che, come indicato nel Manifesto degli Studi 2019-2020, ci sarà la possibilità di iscriversi ad alcuni dei corsi a libero accesso sopra elencati anche successivamente, fino al 31 ottobre, senza il pagamento di una mora a seconda delle disponibilità residue. L’elenco dei corsi sarà pubblicato sul sito web di Ateneo dal 23 settembre.

- Per i seguenti corsi di laurea a numero programmato locale

· Biologia

· Biotecnologie

· Chimica (per la porzione di posti con accesso in ordine cronologico)

· Farmacia

· Scienze e tecnologie alimentari

· Scienze motorie, sport e salute

· Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali

il 20 settembre si chiuderà la seconda tranche di prenotazioni (aperta dal 1° agosto al 20 settembre), indirizzata a chi non si è iscritto nella prima (dal 18 al 25 luglio). La graduatoria che scaturirà da questa seconda tranche terrà conto del solo ordine cronologico di prenotazione, e potrà essere utilizzata qualora non vi siano più posizioni utili da scorrere dalla graduatoria della prima tranche, pubblicata il 31 luglio e attualmente in fase di scorrimento.

SCADENZE CORSI MAGISTRALI

Restano aperte fino al 24 ottobre le immatricolazioni a 35 corsi di laurea magistrale a libero accesso.

Altri corsi magistrali hanno scadenze diverse:

Per il corso di laurea magistrale in Trade e Consumer Marketing (180 posti – numero programmato locale, selezione con test) il secondo periodo per la presentazione delle domande va fino al 7 ottobre (test d’accesso il 15 ottobre ore 9).

Per il corso di laurea magistrale in Gestione dei Sistemi Alimentari di Qualità e della Gastronomia (100 posti - numero programmato locale, selezione con test) il secondo periodo per la presentazione delle domande va dal 29 ottobre al 13 novembre. Il test d’accesso è fissato al 20 novembre ore 14. Per il corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari (108 posti – numero programmato locale, selezione per titoli) le iscrizioni sono aperte fino al 1° ottobre ore 12.