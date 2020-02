Università: workshop di progettazione architettonica e urbana “Market Hall & Marketplace”

Si punterà l’attenzione su “Commercio e altre funzioni nel progetto di rigenerazione urbana” nel workshop di progettazione architettonica e urbana “Market Hall & Marketplace”, in programma dal 25 al 28 febbraio al Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma (Plesso Aule delle Scienze, Aule O-P).

Il workshop di ricerca progettuale della laurea magistrale in Architettura e città sostenibili, riferito ai corsi dei docenti Carlo Quintelli e Marco Maretto, si incentrerà quest’anno sul ridisegno dei luoghi commerciali nelle prime periferie delle città, tra cui Parma e Bologna, secondo l’obiettivo di verificare una più efficace e innovativa integrazione tra funzione commerciale e funzioni urbane, pubbliche e private, a supporto delle politiche di rigenerazione della città.

Durante le giornate del workshop è prevista una serie di conferenze di importanti esperti del settore, tra cui Gianpiero Moretti, docente dell’Université Laval, studioso delle tipologie commerciali (Centri commerciali: interpretare il processo tipologico per innovare, 25 febbraio ore 11), Emanuela Scarpellini, docente dell’Università di Milano, che si occupa tra le altre cose di cultura sociale del commercio (Il supermercato visto dai consumatori: dal passato al presente, 27 febbraio ore 11), Vittorio Varone, Direttore di rete di Coop Alleanza 3.0 (Il format supermercato: una proposta di valore, 28 febbraio ore 9) e Francesco Pugliese, Amministratore delegato di Conad (Persone oltre le cose: la distribuzione organizzata in Italia nell’era della responsabilità sociale delle aziende, 28 febbraio ore 15), questi ultimi portatori delle esperienze in corso nell’ambito della grande e media distribuzione commerciale.

Concluderà il workshop un’esposizione dei progetti elaborati nella “quattro giorni” dagli studenti sottoposti alla valutazione-discussione di un Jury accademico e di diversi portatori di interesse, pubblici e privati.