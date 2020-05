'Va Pensiero per le strade del mondo': da Parma un video che commuove il Web

La Piazza del Duomo deserta, l’elegante colonnato del Teatro Regio, le serrande abbassate in via Mazzini e in Piazza Garibaldi e soprattutto, le corsie dell’ospedale Piccole Figlie, baluardo di umanità contro il Coronavirus. Il video “Va’ pensiero per le strade del mondo” del regista Filippo Chiesa, con il trombettista Marco Pierobon è stato girato nei luoghi simbolo della città verdiana per eccellenza, tra le più duramente colpite dal Covid-19. Realizzato dalla Società dei Concerti di Parma, è online da poche ore ma ha già migliaia di visualizzazioni su Facebook.

La scena si apre sulla panchina con Giuseppe Verdi: la celebre statua in bronzo che si trova in piazzale San Francesco, tra la Casa della Musica e la Casa del Suono, normalmente un vivace crocevia artistico e culturale, oggi uno spazio metafisico avvolto dal silenzio. Solista di casa nei più importanti teatri internazionali, Marco Pierobon è seduto accanto al Maestro e, dopo un muto dialogo tra i due, la sua tromba intona le note del Va’ pensiero che volano tra le strade e le piazze vuote di Parma per raggiungere idealmente tutto il mondo. Una musica che esprime il dolore collettivo, ma che incoraggia anche a reagire alla sofferenza grazie alla potenza espressiva del genio verdiano.

Il video è online su Facebook da ieri sera, venerdì 6 maggio 2020: https://www.facebook.com/societaconcertiparma/videos/236926070861153/

Da questa mattina è disponibile anche su Youtube: https://youtu.be/1E3KgoMNGTA

Il video è dedicato a tutte le vittime del Covid19, a tutti gli operatori sanitari in prima linea ogni giorno per salvaguardare la nostra salute e, in particolare, al Dottor Manfredi Squeri, medico del Piccole Figlie Hospital, per lo straordinario impegno professionale e umano profuso nel corso della sua carriera, e al Cavalier Antonio Maselli per la sua solidarietà e per il prezioso operato svolto con l’Associazione Claudio Bonazzi a favore dell’Hospice Piccole Figlie.

Girato domenica 3 maggio 2020 in occasione del 125° anniversario del primo evento realizzato dalla Società dei Concerti di Parma (3 maggio 1985 - 3 maggio 2020), il video è stato realizzato con il sostegno di CUBO & Sinapsi Group, il patrocinio di Lions Club Parma Host e Associazione Claudio Bonazzi, la collaborazione di Comune di Parma-Casa della Musica e Piccole Figlie Hospital.

Filippo Chiesa lavora in tutto il mondo, principalmente come direttore della fotografia, ma si occupa anche di regia, montaggio e grading. Viaggiatore per scelta, attento scrutatore del mercato, cura sia la parte creativa, sia la parte altamente tecnica e si trova a suo agio nelle grandi produzioni come nei progetti low budget. I suoi lavori – tra i quali anche spot per Samsung, Panasonic e Mitsubishi – sono visibili sulla piattaforma Vimeo.

Il trombettista Marco Pierobon è stato per quasi dieci anni Prima Tromba delle Orchestre del Maggio Musicale Fiorentino e dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e ha collaborato con lo stesso ruolo con la Chicago Symphony Orchestra e l'Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala. Si è esibito come solista in Giappone, Russia, Argentina, Cina, Europa e Stati Uniti con direttori d’orchestra quali Mehta, Karabtchevsky, Siebens, Heider, Neuhold, Gothoni. Nel 2014 ha debuttato come direttore d’orchestra, collaborando con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, l'Orchestra "Haydn" di Bolzano e l'Orchestra del Teatro Nazionale Croato di Zagabria. Ha tenuto masterclass in Usa, Argentina, Russia, Kazakistan, Cina, Canada, Inghilterra, Grecia, Germania, Austria, e per diversi Festival ed Accademie Italiane. Ha effettuato registrazioni per Sony ed Emi con l'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia (Roma) sotto la direzione di Antonio Pappano.

La programmazione 2020 della Società dei Concerti di Parma è realizzata grazie all’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma - Casa della Musica, con il sostegno di Chiesi Farmaceutici. Main Partner Sinapsi Group, Fondazione Monte Parma, Friends Cedacri, Ilger.com, Skidata, Partner Teatro Regio di Parma, Rangon, Hotel Button