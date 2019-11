Vede i carabinieri al parco Ex Eridania, li aggredisce e cerca di scappare: arrestato 37enne

Ha reagito con violenza alla richiesta dei documenti da parte dei carabinieri - che si trovavano all'interno del parco Eridania per alcuni controlli - ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Un uomo di 37 anni, originario del Ghana che si trovava proprio in quel momento all'interno dell'area verde, ha cercato di scappare ed è stato poi bloccato dai militari del Nucleo Radiomobile. Dopo il fermo è stato portato in Caserma, in stato di arresto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Non è ancora chiaro il motivo della sua reazione alla vista dei militari. Il giudice, durante il processo per direttissima che si è svolto nella mattinata di oggi lunedì 25 novembre, ha stabilito per lui una pena di sei mesi.