Paura in via Bruno Bucci, albero cade in strada: intervento dei Vigili del Fuoco

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito. Il forte vento ha provocato la caduta di un albero in via Bruno Bucci a Parma, poco dopo le ore 17 di mercoledì 3 giugno. Dopo la segnalazione di alcuni residenti, che hanno sentito un forte boato mentre si trovavano all'interno delle proprie abitazioni, sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Parma che hanno lavorato per liberare la carreggiata e mettere in sicurezza l'area.

VIDEO: L'INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Grazie al nostro lettore Nicolae Tincu per la foto