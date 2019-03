Tragedia sfiorata in via Andrea Portilia nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 marzo. A causa del forte vento alcuni alberi sono caduti ed hanno travolto un'auto in sosta, danneggiandola. Come si vede dalle immagini che ci hanno inviato i nostri lettori Massimiliano e Michela il veicolo ha il lunotto posteriore sfondato.

Gallery