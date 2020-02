Vento forte in città, rami spezzati e parchi chiusi: scoperchiato un capannone

Rami spezzati, calcinacci caduti e un capannone scoperchiato. Il forte vento che ieri pomeriggio si è abbattuto sulla città di Parma ha provocato numerosi disagi ma non c'è stato fortunatamente nessun ferito. Le raffiche di vento che hanno superato la velocità di 65 chilometri orari a Parma e quella di 73 chilometri orari in corrispondenza della stazione Arpae di San Pancrazio, hanno provocato la caduta di diversi rami, alcuni dei quali di grosso dimensioni, la caduta di numerosi calcinacci in varie zone della città. Alle ore 14 il Comune di Parma ha annunciato la chiusura dei parchi Cittadella e Ducale, per precauzione visto il forte vento.

I Vigili del Fuoco di Parma hanno lavorato senza sosta a partire dalle 13.30 per mettere in sicurezza alcune situazioni. All'interno del campo da calcio di Vicopò un grosso ramo si è spezzato: in quel momento non era presente nessun bambino all'interno della struttura. Il capannone di un'azienda di via Bottero si è scoperchiato, proprio a causa del forte vento. In numerose zone della città sono caduti rami: da via Trieste a via Sidoli, da viale Rustici a via Montanara.