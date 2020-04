Venturi: "Siamo oltre la metà del guado: andarsi a fare una scampagnata ora sarebbe da scellerati"

"Il numero della guarigioni ha superato il numero dei decessi" ha esordito così il commissario ad acta Sergio Venturi durante la diretta Facebook di lunedì 6 febbraio, commentando i nuovi dati che, come quelli dei giorni scorsi, fanno ben sperare. Secondo l'ex assessore Regionale infatti "siamo oltre la metà del guado ed intravediamo l'arrivo". Proprio per questo motivo è essenziale continuare a rispettare le misure messe in campo per cercare di contenere il contagio. "Andarsi a fare una scampaganta oggi sarebbe un atto scellerato". E sull'eventuale obbligo di indossare le mascherine ha detto. "Ci sarà l'obbligo di indossare la mascherina? Se ne sta discutendo in Regione. Al termine di questa fase di emergenza ci potrebbe essere l'obbligo".

