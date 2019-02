Verso l'istituzione di un gruppo di lavoro sulla medicina di genere: incontro in Municipio

Si è svolto oggi in municipio l'incontro per l’istituzione, presso il Comune di Parma, di un gruppo di lavoro che rifletta e approfondisca il tema della medicina di genere. Il gruppo di lavoro è stato fortemente caldeggiato da Nicoletta Paci, Assessora alla Partecipazione e Diritti dei cittadini con delega alla Sanità, e sarà utile per affrontare una nuova frontiera della medicina attenta, appunto, alle differenze tra donne e uomini e capace di meglio individuarne i bisogni. L'idea di costituire un gruppo di lavoro è nata durante un incontro con le presidenti dei Comitati Unici di Garanzia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria e dell’Azienda USL Parma. Al gruppo di lavoro partecipano dottoresse dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, di AUSL di Parma, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Parma, della

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma. Il gruppo ha fra i propri obiettivi anche quello di valorizzare e far conoscere il tema della medicina di genere ed individuare le possibili azioni da realizzare. Tali azioni sono indirizzate alla prevenzione e alla sensibilizzazione di cittadine e cittadini. L’individuazione di azioni e progetti da proporre e attuare potrebbe essere anche oggetto di approfondimento nel contesto di Parma 2020 Capitale Italiana della Cultura.