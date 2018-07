Vertenza Carne Time Srls: convocato il tavolo istituzionale per il 26 luglio

In seguito alla convocazione, per il prossimo giovedì 26 luglio, del tavolo istituzionale in Prefettura, la FLAI CGIL di Parma informa che le ulteriori 8 ore di sciopero con presidio dei lavoratori di Carne Time Srls davanti ai cancelli del Macello Sassi sono per ora sospese. Nella giornata di ieri il consorzio CPL ha inviato tutti i cedolini relativi al mese di giugno alla FLAI CGIL provinciale, che provvederà a consegnarli ai lavoratori.