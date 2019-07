Via Cocconi: il 31 luglio si avvia il cantiere

Da mercoledì 31 lugliovia Ildebrando Cocconi verrà interessata da un cantiere che comporterà intralci alla circolazione e limitazioni alla sosta.

Le lavorazioni riguarderanno il completorifacimento del sottoservizio gas che, come comunicato da Ireti S.p.A., risulta oramai vetusto.

Il cantiere quindi si svilupperà secondo due fasi: la prima, da mercoledì 31 luglio a sabato 14 settembre, che prevedrà in via Ildebrando Cocconi, nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni, l'istituzione deldivieto di circolazione eccetto residenti diretti ai posti auto interni, secondo le esigenze di cantiere.

Nella seconda fase, che andrà da lunedì 16 settembre a venerdì 29 novembre, il cantiere si sposterà in via Tartini e via Zacconi, in questo caso però si avranno soli restringimenti di carreggiata con localizzati sensi unici alternati.

L’Amministrazione Comunale, congiuntamente ad Ireti, ha deciso di dar corso a questo intervento in via Cocconi contemporaneamente a quelli che inizieranno su via Trieste il prossimo 5 agosto (suddivisi in due stralci, uno ora e uno la prossima estate), proprio per concentrare i disagi nelle settimane di agosto, tipicamente più dedicate alle ferie, e richiedendo quindiimpegno di risorse ad Ireti anche nelle settimane ferragostane.