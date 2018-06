Via Colombo: un escavatore rompe una condotta del gas

Questa mattina, verso le ore 9, un escavatore che stava lavorando in Via Colombo, all'angolo con Via Baiardi, ha urtato una condotta del gas in media pressione (3 - 5 bar) che scorre sotto la sede stradale. Allertate dal centro di telecontrollo e da alcuni residenti della zona sono subito accorse sul posto le squadre di pronto intervento di Ireti, che hanno chiuso immediatamente le valvole poste sulla condotta per isolare il tratto interessato dalla rottura.

Dalla tubazione è fuoriuscito metano e residui oleosi, che hanno imbrattato la sede stradale. Sul posto sono intervenute pertanto anche le squadre di Iren Ambiente che hanno provveduto a ripulire la strada e a spargere sepiolite assorbente per ridurre la scivolosità della carreggiata. Le squadre di tecnici sono al lavoro: l’erogazione del gas sarà ripristinata in tempi brevi. Iren si scusa con gli Utenti per gli involontari disagi.