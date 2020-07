Via Cuneo: cane avvelenato con un boccone lanciato in giardino

È stato avvelenato con un boccone killer che qualcuno ha lanciato all'interno del suo giardino. È questa la drammatica vicenda che arriva da via Cuneo a Parma. Il cane si trovava all'interno dell'area verde di un condominio quando ha ingerito in boccone avvelenato. Sono in corso le indagini per risalire agli autori della terribile violenza.

