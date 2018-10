Cartelli contro i pusher in Oltretorrente: via Gulli diventa Via d'la cocaina

Tornano i cartelli contro i pusher e i clienti in Oltretorrente, nelle zone più calde per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre alle foto dei pusher e dei clienti, appese come lenzuola per mostrarle ai residenti del quartiere, questa volta gli ignoti attivisti anti spaccio hanno anche rinominato alcune vie: così viale Vittoria è diventata Al viel di drogher mentre via Gulli è diventata via d'la cocaina.