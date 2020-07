Via Emilio Lepido: stop al centro commerciale e agli appartamenti nell'area verde

Il Consiglio Comunale di Parma si è espresso contro alla realizzazione di un nuovo centro commerciale da 20 mila metri quadrati e 183 nuovi appartamenti nell'area verde di via Emilio Lepido, nei pressi della rotatoria di via Giovenale. In conseguenza del voto - 21 voti favorevoli, un contrario e 7 astenuti - l'area di 93 mila metri quadrati resterà classificata come terreno agricolo.

"In Consiglio Comunale - scrive il sindaco Federico Pizzarotti - abbiamo detto NO a 183 appartamenti, e abbiamo detto NO ad un nuovo supermercato, votando la retrocessione a terreno agricolo di 94mila metri quadrati. Un' area verde in via Emilio Lepido che finché saremo al governo della città resterà un'area verde.

Prima che subentrassimo al centrodestra, #Parma è stata una delle città più cementificate del nord Italia. Da quando ci siamo insediati abbiamo restituito al suolo agricolo più di 4 milioni di metri quadri salvandoli dalla cementificazione: mettete in fila 4 milioni di metri quadri e immaginate quanto possano essere vasti. Non sono opinioni, ma fatti: numeri scritti nero su bianco. Se vogliamo parlare di un nuovo progresso ripartiamo dalla qualità della vita, dalle città rinnovate, dall'ambiente".