Via Mantova: da venerdì al via il rilevatore di infrazioni semaforiche

"Da venerdì sarà in funzione un nuovo rivelatore di infrazioni semaforiche in via Mantova". Lo annuncia il sindaco di Sorbolo Nicola Cesari su Facebook. Il sistema, che verrà attivato il 1° giugno, prevede un periodo di due-tre giorni di prova in cui le multe non verranno assegnate. Finito il breve periodo di prova però scatteranno le sanzioni. L'introduzione del nuovo sistema si è resa necessaria dopo i frequenti incidenti avvenuto al semaforo posto su via Mantova a Sorbolo e dopo la segnalazione di numerosi cittadini.

