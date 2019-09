Via Mazzini: dal 30 settembre a senso unico alternato

Modifiche alla viabilità connesse ai lavori in corso in via Mazzini che da lunedì 30 settembre a lunedì 14 ottobre sarà a senso unico alternato regolato da movieri dalle ore 08:00 alle ore 18:00 e da impianto semaforico dalle ore 18:00 alle ore 08:00 del giorno successivo

Dal 30/09/2019 al 14/10/2019 in Strada Mazzini, tratto compreso tra strada Garibaldi e Via Carducci escluse intersezioni, destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h, restringimenti di carreggiata, e contestuale istituzione del senso unico alternato regolato da movieri dalle ore 08:00 alle ore 18:00 e da impianto semaforico dalle ore 18:00 alle ore 08:00 del giorno successivo.Spostamento delle fermate bus nei portici lato Nord di Strada Mazzini: tratto compreso tra Via Garibaldi e Piazza Garibaldi e tra via Carducci e viale Mariotti.

Sempre dal 30 settembre al 14 ottobre, nel lato sud di strada Mazzini, tratto compreso tra il civ.8 e strada Cavestro, è prevista la destituzione stalli di sosta carico/scarico, Ecologistic e Taxi contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24h. Via Mazzini lato sud, tratto compreso tra via Cavestro e piazza Garibaldi, è prevista la destituzione stalli di sosta Taxi e contestuale istituzione di stalli di carico/scarico e Ecologistic. L’area riservata alla sosta TAXI in strada Mazzini sarà spostata in strada Garibaldi lato teatro Regio