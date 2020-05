Choc in via Tibullo, cade dal tetto del garage mentre fa alcuni lavori: muore 80enne

E' caduto dal tetto dei garage condominiali di via Tibullo, nel quartiere San Lazzaro, ha battuto violentemente la testa e poi è deceduto dopo essere stato ricoverato d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Parma. La vittima è l'80enne Santi Leone. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio: erano da poco passate le ore 12 quando, per cause in corso di accertamento, l'anziano è precipitato dal tetto e ha battuto la testa in modo molto violento. Sul posto si sono precipitate l'ambulanza e l'automedica della Croce Rossa di Parma. Da lì il trasporto a sirene spiegate al Pronto Soccorso del Maggiore. Le sue condizioni erano sembrate, da subito, gravissime. Dopo poche ore l'80enne è deceduto.

