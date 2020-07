Via Trieste: modifiche alla viabilità

Nel primo tratto di via Trieste, visti gli interventi di risanamento e finitura asfalto successivi agli scavi per la posa dei sottoservizi, sono previste, fino al 24 luglio, le seguenti modifiche alla viabilità. Dalle 00:00 alle 24:00, per i tratti di volta in volta interessati dalle lavorzioni di via Trieste (tratto compreso tra via Palermo ed il civ.41): restringimenti di carreggiata, destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h; istituzione del divieto di circolazione eccetto residenti; istituzione di sensi unici alternati regolati da movieri o impianto semaforico. Istituzione del divieto di circolazione in via Trieste, intersezione via Palermo, per il tempo strettamente necessario. L’Azienda TEP S.p.A. provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.