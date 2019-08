Viabilità: dal 2 settembre chiuso lo svincolo tra le tangenziali Ovest e Sud

"A partire da lunedì 2 settembre verrà chiuso al traffico per lavori lo svincolo di interconnessione tra le strade statali 9 Var 'Tangenziale Nord Ovest di Parma' e 9 Var/A 'Tangenziale Sud di Parma' tra le 7 e le 19". Lo comunica Anas in una nota. Il provvedimento, concordato con l'Amministrazione comunale di Parma, si è reso necessario per consentire i lavori di sostituzione della barriere acustiche. Il percorso alternativo sarà segnalato in loco. La conclusione dei lavori è prevista entro il 9 settembre.

