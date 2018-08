Viabilità modificata in Via Zarotto: dal 6 all'11 agosto interventi per la mobilità sostenibile

Da Lunedì 6 agosto a venerdì 11 agosto strada Zarotto sarà interessata da un cantiere in prossimità della Rotatoria con viale Partigiani d’Italia, via Emilia Est e via Mantova.

Si tratta infatti di uno degli Interventi di Mobilità Sostenibile a tutela della ciclabilità e della sicurezza stradale che l’Amministrazione ha messo in campo con risorse proprie, previste nei Piani triennali di Opere Pubbliche con cadenza annuale fino al 2021 e con importi intorno ai 400.000 euro per anno fin dal 2016, in un contesto molto più ampio e che riguarda in massima sintesi interventi di riqualificazione di aree urbane e di tratti di ciclabili.

In particolare, gli interventi sono focalizzati all’implementazione di Zone 30 nei quartieri limitrofi al Centro storico con introduzione di misure di Traffic calming e di contrasto al traffico di attraversamento dei quartieri stessi e nella ricucitura di tratti ciclabili sui perimetri dei quartieri medesimi di modo da un lato di rendere più sicuri, vivibili e a misura d’uomo i quartieri e dall’altro di consentire a chi vive negli stessi o si reca all’interno dei medesimi di utilizzare in sicurezza percorsi ciclabili e pedonali idonei e protetti.

Tali interventi si devono considerare anche nelle frazioni che, per la maggiore, devono subire un vero e proprio restyling per mutare da aggregati di fabbricati attraversati dal traffico automobilistico, centri di vita e relazione, sicuri e protetti e, ove possibile, con minore carico di traffico veicolare.

Questi interventi, che valgono 400.000 euro a Quadro Economico, e che , come detto , vengono riproposti in tanti luoghi della città e per tanti anni secondo una precisa pianificazione da parte dell’Assessore alla Politiche di Sostenibilità Ambientale con delega alla Mobilità, sono stati progettati dal settore Mobilità dopo un percorso di progettazione partecipata e di raccolta istanze dei cittadini e dei Comitati di quartiere guidato dall’Assessorato di riferimento e sono stati affidati alla società strumentale del Comune che è Parma Infrastrutture per la realizzazione.

In particolare riguardano:

- Riqualificazione della pista ciclabile di via Europa, in programma a settembre/ottobre, che rappresenta l’itinerario n.1 del Biciplan, e che mette a sistema la rete di ciclabili del quartiere San Leonardo che sta per essere completata con la realizzazione della nuova dorsale su via San Leonardo da via Cagliari a via Paradigna e via Carra, in corso, e con gli interventi su via Ravenna e via Prampolini – previsti anch’essi a settembre. Dando questo una grossa risposta di sostenibilità al quartiere San Leonardo dove peraltro si sta operando sulle Zone 30 sua nell’area di via Milano sia nell’area di Via Imperia

- Ricucitura pista ciclabile Lungoparma con intervento intersezione viale Maria Luigia /ponte Caprazucca (in programma a fine agosto), dove si risponde ad una precisa criticità in zona plessi scolastici

- Ricucitura pista ciclabile via Zarotto/via Mantova che è l’intervento di che trattasi nell’Ordinanza che chiude l’intersezione di via Zarotto – ove si risolve la criticità generata dalla costruzione della rotatoria che, come noto, aveva creato un pericoloso conflitto auto/bus/ciclisti e pedoni sull’attraversamento che da via Partigiani porta in via Emilia Est

- Realizzazione di interventi di traffic calming per la messa in sicurezza del percorso ciclopedonale in quartiere Cittadella che dal parco del Dono si immette su via Rustici, attraversandola, e per la messa in sicurezza di un attraversamento pedonale nel quartiere Montanara in via Aleotti

- Realizzazione di infrastrutture di traffic calming nelle frazioni, realizzati a primavera/estate 2017, con l’installazione di speed-check a Gaione, Vicofertile e Baganzola.

L’intervento comporterà il divieto di circolazione nel suddetto tratto stradale, i veicoli quindi che normalmente percorreranno strada Zarotto per immettersi in rotatoria verranno deviati da apposita segnaletica sul seguente percorso: viale Campanini, viale Partigiani d’Italia per immettersi quindi in rotatoria.

Viceversa i veicoli verranno deviati in viale Partigiani d’Italia, viale Campanini per immettersi quindi su strada Zarotto direzione sud.