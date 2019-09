viaggio nel parco ducale di parma tra degrado e inciviltà.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

"Oggi ho fatto un giro nel parco Ducale di Parma e ho potuto constatare di persona la grave situazione di degrado e incuria in cui versa. Spiace notare che in questi ultimi tempi il degrado a Parma sia all'ordine del giorno, complice anche il completo disinteresse da parte delle istituzioni locali. Il Sindaco Pizzarotti ormai assorbito dalla sempre più probabile corsa per le prossime elezioni regionali, tra un corso di cucina a Bari e ancor prima le elezioni europee, pare essersi dimenticato del ruolo che ricopre. Essere presente, insieme ai suoi assessori, per risolvere i problemi della città, a quanto pare non è prioritario. Un esempio lampante di quanto sopra è evidente facendo un giro al Parco Ducale dove, oltre che ai rifiuti che le persone incivili gettano a terra (bottiglie di birra, plastica e carta), ho trovato addirittura degli alimenti ancora commestibili. Ma il parco non è popolato solo da rifiuti...ci sono anche stranieri abusivi che vendono alcolici ai loro connazionali! Io ritengo che tutto questo sia una vergogna e auspico che le istituzioni locali intervengano al più presto. Sarebbe meglio evitare di presentare ai cittadini che pagano le tasse, ai turisti e in generale a tutti gli avventori del parco questo bruttissimo biglietto da visita. Questa città ultimamente di brutte figure ne sta facendo un po' troppe..." Fabrizio Giorgetti per Forza Civica Parma

