Viale Europa: modifiche alla viabilità

Da lunedì 25 maggio fino al 10 giugno si verificheranno alcune modifiche alla viabilità in viale Europa, per lavori stradali di sostituzione giunti sul cavalcavia della rotatoria casello A1.

Il cantiere comporterà l'istituzione del divieto di circolazione in direzione Nord, dallo svincolo che conduce in rotatoria A1 / via San Leonardo, alla rampa di immissione dalla rotatoria medesima sulla via "Asolana" SP343R, creando, di conseguenza, un senso unico di marcia con direzione Nord-Sud.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I veicoli avranno uscita obbligatoria, potranno quindi verificarsi possibili code su viale Europa nei momenti di maggior intensità di flusso veicolare. Per i veicoli di massa non superiore alle 3,5 t, saranno consigliabili gli itinerari alternativi in tangenziale Nord - direzione Reggio Emilia, uscita svincolo 5 via San Leonardo, procedendo in direzione Nord Colorno/Mantova.