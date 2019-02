VIDEO - "Noi, sfrattati da casa con un bimba di 3 anni"

Il 4 febbraio una famiglia italiana, madre e padre con un bambina di tre anni, sono stati sfrattati dall'abitazione in cui vivevano in Borgo San Giuseppe, nel cuore dell'Oltretorrente. Quel giorno il quartiere fu 'blindato' dalle forze dell'ordine che eseguirono il provvedimento disposto dal Tribunale. "Il nostro problema - dicono Greta ed Alessandro - non è non avere un lavoro o non voler lavorare. Non abbiamo due contratti fissi: agenzie e privati non si fidano e non ci affittano una casa. Il Comune ci ha assicurato che tra due mesi avremo una casa ad affitto agevolato".