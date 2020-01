Il presidente Mattarella inaugura Parma Capitale della Cultura - Il videoracconto della giornata

Al via l'inaugurazione ufficiale di Parma Capitale della Cultura alle 16.30 di domenica 12 gennaio 2020 al Teatro Regio di Parma alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alle ore 16.15 il presidente è arrivato in auto, accolto da una folla in festa di cittadini e cittadine all'esterno del teatro. All'interno di un Regio strapieno i rappresentanti istituzionali, locali e nazionali, hanno preso la parola per salutare l'avvio ufficiale di Parma Capitale della Cultura.

Video di Leonardo Trespidi