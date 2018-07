Salva un setter abbandonato in A15: il video di Alessio, eroe traversetolese

Alessio Chiriano, un operaio che vive a Traversetolo, ha salvato un Setter, che era stato abbandonato in Autocisa. Nella mattinata di ieri stava percorrendo l'autostrada A15 quando ha visto il setter correre lungo la strada, si è fermato e con l'aiuto di un camionista e di altri automobilisti, è riuscito ad avvicinarlo e a metterlo in salvo. Alessio ha pubblicato il video del salvaraggio sui social network ed in poco tempo sta diventando virale. Tantissimi sono i commenti di ringraziamento per Alessio che è riuscito a salvare l'animale che stava vagando tra le auto, correndo il forte rischio di essere investito.