VIDEO - Strade, negozi, biblioteche e parchi: Parma riparte dopo il lockdown

Dopo il periodo di quarantena per Covid-19 la città di Parma è pronta a ripartire per la fase 2. Con senso di responsabilità. In sicurezza. Ma con la voglia di rimettersi in gioco. Forza Parma!

Una passeggiata nella Parma che è pronta a ripartire: quella delle piazze, delle strade, dei parchi e delle biblioteche che tornano a essere vissuti, quella dentro il sorriso celato dei negozianti, dei parrucchieri, dei baristi e dei ristoratori che son tornati nei locali ad accoglierci, ciascuno nel rispetto delle regole per la salute di ognuno. È Parma, siamo tutti noi insieme che, con responsabilità, siamo pronti a ripartire.

