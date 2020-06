VIDEO - Vento forte: cade un albero in via Bruno Bucci

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito. Il forte vento ha provocato la caduta di un albero in via Bruno Bucci a Parma, poco dopo le ore 17 di mercoledì 3 giugno. Dopo la segnalazione di alcuni residenti, che hanno sentito un forte boato mentre si trovavano all'interno delle proprie abitazioni, sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Parma che hanno lavorato per liberare la carreggiata e mettere in sicurezza l'area.