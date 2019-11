Vigili del Fuoco in visita al modello fisico AIPo della cassa di espansione del Baganza

Nella mattinata di ieri, 13 novembre, un ampio gruppo di Vigili del Fuoco di Parma, guidati dal Comandante Provinciale Vincenzo Giordano, ha visitato il modello fisico della cassa di espansione del Baganza realizzato da AIPo nel proprio laboratorio idraulico di Boretto.

A illustrare caratteristiche e finalità del modello sono stati l'ing. Mirella Vergnani (Dirigente AIPo area emiliana occidentale) e il prof. Paolo Mignosa (Università di Parma), assieme ai collaboratori Luca Chiapponi e Marco D'Oria. L'Università di Parma ha infatti ricevuto da AIPo l'incarico di realizzare il modello e di effettuare i test utili alla ottimale costruzione finale della cassa.

Perchè il modello fisico

Il modello fisico della cassa di espansione del Baganza realizzato presso il Polo scientifico AIPo di Boretto misura circa 40 metri di lunghezza e 20 metri di larghezza e riproduce fedelmente, in scala 1:40, la cassa che verrà realizzata lungo il Baganza a sud della città, a salvaguardia della sicurezza idraulica di Parma e anche di Colorno. Per le sue caratteristiche tecniche e dimensionali, la cassa rientra tra le grandi dighe e conseguentemente deve soddisfare le norme relative a questo tipo di strutture. Le prove su modello fisico sono un preciso adempimento per opere così complesse e hanno l’obiettivo di perfezionare il dimensionamento dei manufatti e verificarne il funzionamento di dettaglio. Facendo scorrere l’acqua all’interno del modello, vengono simulate onde di piena di diversa portata e acquisiti in tempo reale, con apposite strumentazioni, i dati sul funzionamento della struttura nelle sue varie componenti. Saranno effettuate diverse simulazioni, anche attraverso la regolazione delle quattro paratoie installate nello sbarramento principale.