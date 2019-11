Vigili del Fuoco morti a Quargnento, bandiere a mezz'asta in Municipio a Fidenza

Bandiere a mezz’asta sul Municipio di Fidenza in segno di lutto per il gesto doloso che ha portato alla morte tre vigili del fuoco, ferendone altri tre. “Quanto avvenuto questa notte a Quargnento, nell’Alessandrino, è terribile – ha commentato il sindaco Andrea Massari -. Con questo piccolo gesto la nostra Comunità vuole testimoniare la propria vicinanza alle famiglie delle tre vittime, Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, agli altri due militi e il Carabiniere rimasti feriti e a tutti i Vigili del Fuoco che con coraggio e abnegazione svolgono ogni giorno il proprio prezioso lavoro a servizio di tutti noi. Il fatto poi che l’incidente abbia quasi certamente un’origine dolosa non fa che rendere ancora più tragico quanto avvenuto e in questo senso mi auguro che gli inquirenti possano accertarne rapidamente la dinamica e le eventuali, pesantissime, responsabilità”.