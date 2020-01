Sospetto virus cinese: oggi i risultati definitivi dei test

Sono attesi in giornata i risultati definitivi di tutti i test effettuati sulla donna ricoverata da ieri all'ospedale Maggiore di Parma per una sospetta infezione da coronavirus. La paziente, residente nel parmense, di ritorno da Wuhan, aveva accusato lievi sintomi di infezione alle vie respiratorie, e dai primi accertamenti effettuati presso il laboratorio dell'Istituto di Igiene dell'Università di Parma su tampone orofaringeo era emersa la presenza del virus influenzale di tipo B. Gli ulteriori accertamenti da parte dei laboratori di riferimento sono in corso, intanto a quanto si apprende la paziente sta migliorando, la tosse è regredita e la febbre non si è ripresentata. Un altro falso allarme, sembrerebbe, anche se "non si può escludere al 100% una co-infezione - dice all'Adnkronos Salute Carlo Calzetti, infettivologo dell'ospedale di Parma - la certezza la avremo con i risultati definitivi di tutti gli esami in corso all'Istituto Spallanzani" di Roma.