Il virus delle finte fatture elettroniche colpisce anche Parma

Arrivano le fatture elettroniche e con loro anche le truffe online. Sta colpendo anche Parma il raggiro che negli ultimi mesi ha messo in allarme tantissimi cittadini e professionisti. Tutto inizia da una semplice mail, costruita in modo che sembri quella di una vera fattura elettronica, con tanto di numero progressivo. Se il mittente apre il Pdf allegato però un potente virus si installa sul pc e può causare gravi danni, anche in termini di sicurezza per i propri dati bancari e per tutte le informazioni che si trovano nelle cartelle dei nostri pc. I nomi dei virus che vengono installati sono SLoad-ITA e Danabot.