Visiting Professor: l’Università di Parma lancia un nuovo bando per il 2020-2021

L’Università di Parma rinnova l’obiettivo strategico di rafforzare l’internazionalizzazione e lancia il nuovo bando per i Visiting Professor per l’anno accademico 2020-2021. La scadenza per presentare le proposte da parte dei Dipartimenti è fissata al 28 febbraio 2020.

I Visiting Professor sono docenti di elevata qualificazione scientifica, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale e di un’esperienza didattica continua nel tempo, provenienti da Università straniere partner.

Lo scorso anno ben 16 docenti di chiara fama, provenienti da 8 Paesi diversi, hanno svolto attività didattica all’Università di Parma, coinvolgendo 6 Dipartimenti dell’Ateneo in materie umanistiche, tecniche e scientifiche.

Nel dettaglio: 1 Visiting Professor dalla Spagna (al Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali - DUSIC), 1 dai Paesi Bassi (Dipartimento DUSIC), 3 dal Giappone (Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali, Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche), 5 dalla Gran Bretagna (Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali, Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche), 1 dal Brasile (Dipartimento di Ingegneria e Architettura), 3 dalla Francia (Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali), 1 dall’Australia (Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali), 1 dall’Argentina (Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche).

Oltre al bando di Ateneo, l’Università ha avviato nel 2017 un ambizioso progetto triennale ancora in corso - TeachInParma project - finanziato interamente da Fondazione Cariparma, e grazie al quale sono stati avviati altri 15 contratti di insegnamento ad altrettanti Visiting Professor provenienti da Paesi Europei e di Oltreoceano.