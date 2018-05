Vittorio Sgarbi visita Il Terzo Giorno: "Una mostra che fa pensare"

Vittorio Sgarbi noto critico d'arte, politico e scrittore ha visitato, accompagnato dal Sindaco Federico Pizzarotti e dall'assessore alla Cultura Michele Guerra la mostra Il Terzo Giorno. Nel giorno del suo compleanno Vittorio Sgarbi si è regalato una giornata immerso nella cultura di Parma.

"Si vede che stiamo entrando in Parma Capitale Italiana della Cultura, non c'è una mostra bella come questa, se non a Palermo Capitale della Cultura 2018. La scelta delle opere è molto sofisticata alcuni artisti classici, alcuni meno conosciuti con un'idea molto coerente di un pensiero in cui si sente il momento germinale dell'umanità o anche un momento terminale come quello di Hiroshima con il ritratto di un uomo che non è più niente, che indica però che dove c'è una fine c'è una palingenesi, un altro Terzo Giorno. Fotografi che sembrano pittori, pittori che sembrano fotografi e artisti di provocazioni molto forti che indicano uno stato dell'arte contemporanea interessante e creativa. Una mostra piena di cose curiose che fa pensare, accompagnati da didascalie di testi letterali meravigliosi intensi. Uno spazio bellissimo, ben restaurato. C'è un'aria profumata ed elettrica"