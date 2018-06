Una voragine si è aperta nell'asfalto in via Leoni, nel quartiere Lubiana, nella notte tra domenica 24 e lunedi 25 giugno. I residenti della via si sono accorti della presenza della grossa buca al loro risveglio. Pochi giorni fa nella vicina via Gibertini si era aperta una prima voragine, poi messa in sicurezza dagli agenti della Polizia Municipale di Parma, che erano accorsi sul posto.

