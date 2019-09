avis provinciale parma, bilancio estivo positivo.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Tra maggio e agosto, 7824 donazioni nel territorio di cui oltre 2400 raccolte in città. L’estate si chiude con un bilancio positivo per AVIS Provinciale Parma. Per questo il Presidente, Roberto Pasini, ci tiene a rivolgere un ringraziamento a chi ha contribuito al raggiungimento di questi risultati. In particolare coloro che durante il periodo estivo hanno compiuto un gesto di grande solidarietà come la donazione di Sangue o Plasma ed a tutti gli staff dell’Associazione che hanno garantito presenza costante su tutti i punti di raccolta. L’estate, con l’esodo dei vacanzieri, segna un momento difficile per chi si occupa di raccolta di sangue, tanto che AVIS Provinciale, grazie anche ai media locali, porta avanti da alcuni anni campagne di sensibilizzazione alla donazione prima di partire per le vacanze. E’ iniziata infatti a giugno con la campagna promozionale “Prima Dono poi Parto” l’attività di sensibilizzazione verso la donazione di sangue, per garantire così la disponibilità costante di sangue ed emoderivati. Nella provincia di Parma l’estate 2019 ha registrando un trend altalenante, che ha visto maggio chiudere in forte attivo compensando il calo di giugno in cui si è rilevata una flessione rispetto all’anno precedente, mentre luglio ha raggiunto il pareggio e agosto chiude in positivo con un +1% facendo raggiungere alla raccolta estiva un + 0,41% Il presidente Provinciale Roberto Pasini, analizzando i dati estivi: “nel complesso del periodo estivo 2019, il territorio ha risposto bene alla campagna - Prima dono e poi parto - e all’appello fatto in vista del tradizionale esodo di agosto. Siamo orgogliosi di questi risultati anche perché veniamo da una scia positiva partita già nell’estate 2018 che aveva registrato un +3% rispetto all’anno precedente e quindi raggiungere i livelli 2018 e addirittura superarli, è positivo. L’obiettivo è quello di garantire disponibilità costante con programmazione efficace e in particolare di raccogliere nuovi donatori iscritti per affrontare il necessario ricambio generazionale.” La provincia di Parma fino ad ora, in merito alla raccolta di sangue, si trova in una situazione di autosufficienza. I timori riguardano soprattutto il futuro, manca un sufficiente ricambio generazionale sia a livello di classe dirigente in Associazione, sia in merito a nuovi donatori. (i nuovi iscritti non coprono il n. dei donatori uscenti per limiti di età o salute). Tutte le sedi di raccolta durante l’estate si sono rese disponibili per offrire il massimo servizio andando incontro alle esigenze dei donatori. La sede del Centro trasfusionale di San Pancrazio, è rimasta aperta per tutto il mese di agosto. “L’impegno però non si ferma – sottolinea Pasini - volontari ed operatori sono all’opera per accogliere durante l’autunno nuove idoneità, e agevolare il percorso di donazione per nuovi e vecchi donatori.” Il Presidente provinciale evidenzia inoltre il rilevante ruolo delle 47 sezioni AVIS aperte sul territorio, di cui 33 con punti di raccolta, le quali lavorano in circolarità permettendo al donatore di scegliere la sede che gli risulta più comoda in base ai propri spostamenti e orari. Il calendario con la panoramica completa delle sedute di donazione di tutto il territorio provinciale è consultabile al link: https://parma.avisemiliaromagna.it/calendario-donazioni/ o telefonando allo 0521-981385. Avis è un’associazione che opera in stretta sinergia con il Servizio Sanitario Nazionale. Il suo scopo è senza fini di lucro e persegue un interesse pubblico: diffondere la cultura del dono per garantire un’adeguata disponibilità di sangue e plasma a tutti i cittadini che ne hanno bisogno.