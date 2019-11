Vigili del Fuoco in sciopero il 21 novembre a Parma: "Croniche carenze di personale e mezzi"

I Vigili del Fuoco in sciopero a Parma domani, giovedì 21 novembre. L'astensione dal lavoro, che avverrà tra le 16 e le 20, riguarderà tutte le sedi: sarà comunque garantito il servizio di soccorso ai cittadini. Ecco le motivazioni dello sciopero, indetto dai sindacati Fb Cgil Vigili del Fuoco, Fns Cisl e Uilpa Vigili del Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO - "#Scioperosoccorso. Con questo slogan scioperiamo il 21 novembre 2019 in tutte le sedi di servizio, dalle 16 alle 20, assicurando il servizio di soccorso ai cittadini, per una più dignitosa retribuzione e previdenza che riconosca il ruolo specifico dei Vigili del Fuoco in termini di rischio, al pari degli altri Corpi dello Stato, oltre ad una diversa copertura assicurativa che dia maggiori garanzie assistenziali in caso di infortuni e ne riconosca le malattie professionali che riguardano il personale.

Scioperiamo anche rispetto alla necessità di una nuova legge delega di riordino che non è stata ancora prevista dal Governo, nonostante le molteplici e reiterate sollecitazioni sindacali e rispetto a quanto ci si accinge a fare per altri Corpi.

Ormai servono solo fatti concreti e non le parole del passato proferite da una politica poco attenta ai problemi dei lavoratori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. A questo si aggiungono le ormai croniche carenze di personale e di mezzi che riguardano anche Parma, mancano infatti circa 30 unità che riducono sensibilmente il dispositivo di soccorso e quindi una risposta efficace ed efficiente ai cittadini, richiamando il personale operativo in servizio a carichi di lavoro superiori alla

media, senza contare l’esigenza di un nuovo distaccamento permanente nella zona di Fornovo Taro. Nella sede centrale del capoluogo sono presenti mediamente una sola squadra completa da intervento di 5 unità e due squadre di appoggio di 2 unità ciascuna che devono supportare anche i distaccamenti periferici di Fidenza e Langhirano dove è presente una sola squadra di 5 unità. Mancano mezzi efficienti di colonna mobile ed abbiamo in servizio per tutto il territorio una sola autoscala che ha ormai 23 anni di età".