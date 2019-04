Ecobiocosmesi a Parma: perché scegliere cosmetici eco e bio per la nostra pelle

Cosmetici bio: Scegliere bio non vuol dire solo acquistare un prodotto di maggior qualità, privo di sostanze tossiche e allergizzanti, di anticrittogamici, sostanze chimiche sintetiche; scegliere bio significa fare una scelta di vita e di qualità per la nostra pelle e il nostro corpo. In particolare qui stiamo parlando di cosmesi ecobio, parola che unisce sia l’attenzione eco, quindi per l’ambiente, che al biologico. Il nostro corpo è una macchina perfetta, che ha bisogno di star bene e di essere nutrito bene, anche dalla pelle.

Sì, perchè proprio quest'ultima è l’organo più vasto del nostro organismo, incaricato di preservarci da infezioni, proteggerci, filtrare ogni tipo di tossina e mantenere un equilibrio perfetto. Avere cura della nostra pelle, quindi, non è più soltanto una mera questione estetica: si tratta di aver cura della nostra salute. E quando lo facciamo è proprio la nostra epidermide la prima che risponde positivamente e immediatamente.

Che differenza c'è tra un prodotto tradizionale e un prodotto eco-bio?

Nutrire il nostro corpo e la nostra pelle con prodotti ecobio significa fare una scelta radicale di consapevolezza, diventare consumatori attenti, presenti, che acquistano con criterio e scoprono anche di avere un grande potere in questo senso. Alcuni lamentano che l’ecobio sia diventato una moda, ma in realtà è il risultato della presa di coscienza e dell’esercizio di potere di tante persone che hanno detto NO all’utilizzo di sostanze nocive, e questo ha spinto moltissime aziende a produrre cosmetici bio ed eco.

Vediamo più nel dettaglio che differenza sostanziale passa tra un cosmetico classico ed uno biologico:

COSMETICO CLASSICO

FASE ACQUOSA: acqua

FASE GRASSA: vaselina e olii minerali derivati dal petrolio, siliconi

ATTIVI: sintetici o di origine naturale

EMULSIONANTI: di origine sintetica,glicerina e siliconi

PROFUMO: origine sintetica

GELIFICANTE: polimeri sintetici

CONSERVANTI: parabeni, phenoxietanolo

COSMETICO BIOLOGICO:

FASE ACQUOSA: acqua e acque floreali

FASE GRASSA: squalane vegetale, olii vegetali, burro di karitè etc

ATTIVI: di origine naturale

EMULSIONANTE: di origine naturale

UMETTANTE: glicerina vegetale

PROFUMO: di origine naturale, olii essenziali

GELIFICANTE: di origine naturale

CONSERVANTI: autorizzati da Ecocert

Quali sono le sostanze presenti nei prodotti commerciali che dovremmo evitare e perché?

I prodotti commerciali che contengono siliconi, parabeni e petrolati danno un effetto di setosità che però è finto: non nutrono davvero la pelle, non ne sostengono i naturali processi fisiologici e non fanno che occludere i pori. Questo effetto è molto evidente nei prodotti di makeup: chi passa dai siliconici al makeup ecobio tocca con mano la differenza.

Quali sono i vantaggi della cosmesi bio?

I vantaggi della scelta ecobio per la cosmesi sono molteplici, ma il risultato più evidente è che tutto il corpo è rivitalizzato, e questo effetto è ben visibile dallo stato di pelle e capelli, che sembrano risorgere. Sulle prime, durante il passaggio all’ecobio, alcuni dichiarano il verificarsi di una FASE SHOCK.

Abbandonati una volta per tutte i prodotti commerciali siliconicipetrolaticiparabenici, non avendo più l’effetto guaina del silicone, il capello così come la pelle sono liberi di mostrarsi come è davvero. La pelle del viso non si riempie di impurità, punti neri e comedoni ogni due per tre, smog, ma anzi respira ed è quindi naturalmente più bella.

Cosmesi bio faidate:

Altro vantaggio dei prodotti ecobio per la cosmesi è che possiamo prepararne alcuni in casa con prodotti naturali e che troviamo nelle nostre dispense. Ecco ad esempio come combattere i punti neri e purificare la cute per farla tornare a respirare: basta realizzare uno scrub a base di albume d'uovo, mescolandone uno con il succo di mezzo limone e due cucchiaini di zucchero di canna, spalmare il composto sul viso massaggiando per bene, insistendo sopratutto sulle zone coi punti neri, risciacquare con acqua tiepida o, se la pelle non è irritata, con un misto di acqua e succo di limone.

Un altro scrub contro i punti neri facile da preparare prevede come ingredienti due cucchiaini di zucchero di canna, due di miele e uno di succo di limone; mescolare il tutto con attenzione, poi massaggiarlo sul viso e risciacquare con abbondante acqua. La pelle sarà subito più bella, liscia e pulita.



