Come combattere lo stress ai tempi del Coronavirus: i consigli dell'OMS

In un momento di emergenza globale come questo caratterizzato da scenari incerti e bruschi cambiamenti di abitudini di vita, inevitabilmente nella nostra vita può presentarsi anche lo stress. Come scritto dall'Istituto Superiore di Sanità e sostenuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è normale sentirsi tristi, confusi e spaventati durante una crisi, colpiti dallo stress sono poi anche i bambini, più agitati, inquieti ed insistenti nelle loro richieste. È nostro dovere aiutarli, come suggerisce l’OMS. Anche loro hanno bisogno di essere rassicurati, di avere spiegazioni ed essere ascoltati. Lo stress e l'ansia possono comportare dei meccanismi controproducenti, di conseguenza è opportuno arginare questo tipo di emozioni negative. Ecco allora alcuni semplici rimedi proposti dall'OMS che possono aiutarci:

È normale sentirsi tristi, stressati, confusi o spaventati durante una crisi. Parlare con persone di cui ti fidi ti può aiutare. Contatta gli amici e la famiglia.

Se devi rimanere a casa, mantieni uno stile di vita sano - dieta corretta, sonno, esercizio fisico - e i contatti sociali con i tuoi cari e i tuoi amici via e-mail e telefono.

Non fumare, non bere alcolici o peggio ancora non usare droghe per affrontare le tue emozioni.

Se ti senti sopraffatto dall’angoscia, parla con un operatore sanitario o con un consulente. Raccogli le informazioni che ti possano aiutare a determinare con precisione il rischio in modo da poter prendere precauzioni ragionevoli.

Trova una fonte scientifica attendibile come il sito web dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) o una istituzione governativa del tuo paese.

Cerca di limitare la preoccupazione e l'agitazione riducendo il tempo che tu e la tua famiglia trascorrete guardando o ascoltando i media che percepisci come sconvolgenti.

Ricorda come in passato hai affrontato le avversità della vita per gestire le tue emozioni durante il momento difficile di questa emergenza.