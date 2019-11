bernini (fi). "emilia romagna terra di turismo. volume lonely planet ci rende orgogliosi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

"Come emiliano-romagnoli siamo orgogliosi di apprendere che la Lonely Planet, una delle case editrici più importanti al mondo del settore turistico, ha voluto raccontare in un volume apposito, in vendita dal 5 dicembre, la nostra meravigliosa regione. L’Emilia-Romagna cresce e si fa conoscere nel mondo grazie soprattutto alle migliaia di operatori del settore turistico che ogni anno, con competenza e professionalità, accolgono milioni di visitatori nelle loro strutture. Imprenditori che, giorno dopo giorno, si dedicano all’accoglienza e alla promozione del territorio, dimostrando di sapersi rialzare davanti a qualunque ostacolo e difficoltà. Basti pensare ai gestori e ai lavoratori della nostra Riviera che, con grande forza d’animo e spirito di solidarietà, hanno riaperto gli stabilimenti balneari in tempi record a seguito delle devastanti tempeste di questa estate. E’ grazie a chi si rimbocca quotidianamente le maniche che l’Emilia-Romagna è la grande e meravigliosa terra che tutti conosciamo". Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia