biciclette vietate sui vagoni di trenord?

A partire dal 3 giugno, proprio nell'occasione della giornata mondiale della bicicletta siamo venuti a conoscenza di una notizia alquanto assurda: "Dal 4 di giugno e fino a nuova comunicazione, Trenord vieta il trasporto di biciclette su tutti i suoi treni". Potranno però essere trasportate solo biciclette pieghevoli o monopattini o mezzi simili purché spenti, chiusi e non in grado di limitare movimento e accesso o posti a sedere. Proprio per tale ragione siamo costretti a chiederci se tale provvedimento sarà valido anche sulla linea Parma - Brescia (crediamo proprio di si). Vogliamo ricordare la mancata presenza di un'adeguata pista ciclabile da Colorno a Casalmaggiore e questo provvedimento sa davvero di beffa per coloro che vorrebbero rispettare l'ambiente, servendosi di mezzi di trasporto "Green". Chiediamo quindi all'azienda Trenord, di annullare tale decisione, mettendo a disposizione un vagone ad hoc per il trasporto delle biciclette e di tutti mezzi non inquinanti in via prioritaria, dal momento in cui ricordiamo che non esiste sul ponte tra Colorno e Casalmaggiore una interconnessione ciclabile con la ciclovia nazionale Ti-Bre Dolce. Un collegamento fondamentale sia a livello turistico che viabilistico - ambientale. L'inquinamento, altresì ricordiamo che contribuisce anche alla diffusione del coronavirus e non si può e non si devono penalizzare coloro che scelgono spostamenti nel rispetto dell'ambiente e del nostro ecosistema. Il gruppo civico Amo Colorno