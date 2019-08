campagna social 2019 contro l’abbandono degli animali centinaia le foto pervenute.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

I cittadini di parma e i loro amici a 4 zampe protagonisti della campagna promossa dal centro Commerciale Eurosia con il patrocinio del Comune di Parma e il prezioso sostegno di Oipa Parma e il Rifugio di Noè Abbandonare un animale è un reato, ma è soprattutto un atto crudele e incivile. Come è possibile lasciare al suo destino, spesso tragico, un compagno, un amico, un essere che dipende da noi e che si sente parte di una famiglia? Eppure purtroppo i numeri sono drammatici. Anche il Parmense fa la sua parte per contribuire alla diminuzione di questo triste fenomeno, attraverso la campagna promossa dal Centro Commerciale Eurosia di Parma con il sostegno con il patrocinio del Comune di Parma e il prezioso sostegno di Oipa Parma e del Rifugio di Noè. È stato chiesto a tutti i cittadini di inviare una o più foto significative, simpatiche, divertenti o tenere del proprio compagno a quattro zampe, per sostenere insieme questo messaggio di civiltà attraverso i social network. La risposta è stata enorme, con oltre 25.000 persone state raggiunte dall’appello su facebook; tantissime le foto di amici a 4 zampe inviate, che sono state utilizzate per realizzare tre video spot pubblicati sulla pagina facebook del Centro https://www.facebook.com/centrocommerciale.eurosia/ In parallelo, è stato realizzato un album, sempre sulla pagina FB del Centro con tutte le immagini pervenute dal titolo: Ti porto sempre con me - #ionontiabbandono – fino al 26 agosto alle ore 9:30 è possibile esprimere la propria preferenza e dare il proprio like alla foto preferita. Le tre che riceveranno più Mi Piace riceveranno una bellissima sorpresa che verrà consegnata all’interno di un evento dedicato agli animali. E cominciano ad arrivare tantissimi Mi piace e condivisioni, a conferma che la nostra comunità è unita a favore della civiltà e del rispetto, contro la barbarie dell’abbandono. Chi assiste a un caso di abbandono ha il dovere di denunciare alle forze dell'ordine (Carabinieri/Polizia di Stato/Corpo Forestale/Polizie locali) i colpevoli. Perché l'abbandono è un reato, oltre ad essere un atto atroce e degradante.