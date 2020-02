campionati provinciali uisp parma di pattinaggio 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Un numero sempre crescente di appassionati e partecipanti, nuove categorie e sempre più società rappresentate: sono queste le premesse per l’edizione 2020 dei Campionati Provinciali di Pattinaggio UISP Parma che tornano, come ormai tradizione, al centro sportivo di Soragna i prossimi 21, 22 e 23 febbraio. Nel 2019 la manifestazione si era conclusa con oltre 150 partecipanti e con l’obiettivo di diffondere sempre più la conoscenza della disciplina, aumentando gli interessati e il numero di atleti partecipanti alle competizioni. Oggi, considerando che nel 2020 prenderanno parte ai campionati provinciali ben 184 atleti, divisi su tutte le categorie, l’obiettivo si può considerare ampiamente raggiunto. Non va tralasciato un dato importante: da quest’anno sono state inserite nel campionato le categorie UGA (anche dette promozionali o primi passi), con l’intento di fare una prima prova e una valutazione sulla partecipazione. Sono già 50 a livello provinciale i partecipanti iscritti per questa categoria e dunque, anche in questo caso, l’esperimento può dirsi ben più che riuscito. Saranno 6 le società sportive presenti, provenienti da tutto il territorio della provincia: Artistic Skate Roller Parma, Asd Salso Roller, Butterfly Roller School Fidenza, Equipe Sportiva, PGS Don Bosco Basilicanova, Polisportiva Il Cerchio Soragna. SdA Pattinaggio UISP Parma, in collaborazione con la Polisportiva Il Cerchio di Soragna, ha curato l’organizzazione di tutta la manifestazione, vista l’ormai consolidata esperienza e la conoscenza dei meccanismi organizzativi di una gara che, pur avendo una valenza provinciale, può essere equiparata a un regionale sia per numero di presenze che per impegno organizzativo. Si tratta di un avvenimento di grande valore aggregativo e sportivo, una spinta per tutto il settore UISP Parma a fare sempre meglio e grande motivo d’orgoglio per tutto il comitato che, durante l’anno, si impegna e lavora per fare in modo che la disciplina abbia riscontro sempre più positivo tra le persone. La dimensione sociale dello sport e l’aggregazione sono per UISP Parma motore di tutto ed è per questo che, proprio in occasioni come questa, i valori di sport per tutti, di amicizia grazie all’attività motoria e di promozione del benessere diffuso tra bambini, giovani, adulti e anziani diventano motore fondamentale.