Casseforti invisibili: come nascondere soldi e oggetti preziosi in casa

Il materasso o la mattonella nel pavimento hanno fatto il loro tempo: ormai per nascondere in casa gioielli e oggetti di valore occorre ingegnarsi diversamente, così da depistare i ladri che malauguratamente facciano irruzione nelle nostre abitazioni.

Cosa sono le casseforti invisibili: i modelli

Se il classico sistema di video-sorveglianza installato in casa ci non rende abbastanza sicuri, dotarsi di una o più casseforti invisibili può essere la soluzione per dormire sonni tranquilli quando ci si allontana dalla propria abitazione per brevi o lunghi periodi.

Le casseforti invisibili sono delle cassette celate così strategicamente tra le mura domestiche da risultare introvabili dai topi d’appartamento, mimetizzate come sono tra scaffali e mensole.

Possono avere, per esempio, l’aspetto di libri comuni da riporre nelle librerie tra vari romanzi e dizionari. Alcuni modelli sono dotati addirittura di copertina e pagine di vera carta, confondendosi perfettamente con gli altri volumi.

Un altro tipo utile allo scopo è quello della cassaforte mimetizzata da presa di corrente. Poiché viene fissata al muro come la classica cassaforte, è necessario procedere con delle piccole opere murarie, affinché dall’esterno abbiano effettivamente l’aspetto delle comuni prese di corrente.

Molto diffusa, poi, è anche la cassaforte invisibile a mensola, dotata di uno scomparto segreto perfetto per contenere gioielli, documenti, soldi. Si presenta come una vera e propria mensola e si cela perfettamente con l’arredamento.

L’efficacia delle casseforti invisibili

Per garantire la massima sicurezza, le casseforti invisibili hanno svariati meccanismi di apertura: serratura a chiave, combinazione meccanica o meccanismo di apertura elettronica.

Particolarmente efficace è il sistema a lettura ottica con chiave magnetica, che consente, avvicinando la tessera al lettore ottico, di aprire il vano porta oggetti.

La cassaforte in questione garantisce massima sicurezza in qualunque situazione e in qualunque tipo di ambiente. Facile da collocare, non è particolarmente costosa e non richiede particolare manutenzione. Tuttavia, per l'installazione è bene affidarsi a professionisti del settore che garantiscano riservatezza e serietà.

Come nascondere soldi e oggetti preziosi in casa: i consigli

Casseforti invisibili, ma non solo. Per nascondere alla perfezione oggetti preziosi si può anche ricorrere ad altri metodi più tradizionali, forse più noti e perciò meno efficaci, ma comunque da tenere presenti come alternativa.

- Barattoli da cucina interrati in un vaso del giardino;

- prese d’aria;

- gli spazi all'interno degli elettrodomestici (come aspirapolvere, forno, lavatrice)

- cassetto del mobile da cucina a cui porre un un secondo fondo;

- battiscopa dei mobili.