cbre: "dona a chi ti cura" al fidenza shopping park di fidenza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Il Parco Commerciale Fidenza Shopping Park di Fidenza sostiene l’iniziativa “Dona a Chi Ti Cura” di CBRE, una raccolta fondi per supportare in questo momento di grande difficoltà per il nostro Paese la Croce Rossa Italiana, che vanta una struttura capillare e trasparente capace di affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità locali. L’emergenza COVID-19 sta cambiando la nostra vita quotidiana e quella di intere comunità e nazioni. Non è solo una crisi sanitaria: l’impatto materiale ed economico sul settore medico è sempre più forte. Crescono costantemente le richieste urgenti di forniture mediche, di risposte alle esigenze di base e di assistenza sanitaria di qualità. Non solo. Le comunità colpite sono sempre di più e le persone in quarantena in Italia sono ormai centinaia di migliaia: e cresce anche la necessità di supporto finanziario. È questo che ha spinto CBRE a dare vita a questo progetto, che coinvolge dipendenti, collaboratori, clienti e centri commerciali gestiti da CBRE e si apre con una donazione aziendale di oltre 35 mila euro. Per donare, è sufficiente collegarsi al sito www.donaachiticura.it: è possibile farlo utilizzando Paypal, carta di credito o bonifico bancario. Insieme, con un piccolissimo aiuto da parte di tutti, possiamo fare tantissimo.