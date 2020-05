colorno. aghi da cerbottane nelle vie del centro storico.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Gallery

Riceviamo da cittadini preoccupati, notizie e foto sul ritrovamento di svariati dardi da cerbottana, in ferro e dalla dimensione di circa 15 cm. Tali "munizioni" sono state ritrovate in diverse zone del nostro comune ed in particolare sotto al porticato di piazza Piazza Giuseppe Garibaldi e nelle vie limitrofe come Via Giuseppe Mazzini e Via Ferdinando Bibbiena. E' evidente la pericolosità di questi aghi decisamente appuntiti, per pedoni, amici a quattro zampe e veicoli. Ricordiamo che possono essere sparati anche impropriamente attraverso delle armi ad aria compressa e non vorremo che visti i vandalismi degli ultimi tempi, la situazione possa degenerare. Vogliamo invitare la collettività al momento del ritrovamento di questi dardi, ad avvisare le forze dell'ordine e a non toccarli, rischiando di ferirsi, augurandoci che si faccia al più presto luce sulla vicenda. Il gruppo civico Amo Colorno